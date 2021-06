BUND plant Landesweites Netz : Öko-Schlachthaus startet in Wismar

Errichtet wurde das Schlachthaus in den vergangenen neun Monaten von einem privaten Investor.

Wismar | Ein Öko-Schlachthaus für Direktvermarkter im Umkreis von 100 Kilometern nimmt an diesem Montag in Wismar den Betrieb auf und schließt nach Angaben der Umweltorganisation BUND eine Lücke im Angebotsnetz. BUND strebt ein flächendeckendes Netz an Öko-Schlachthäusern an Jährlich könnten in Wismar 200 Rinder geschlachtet und zerlegt werden, außerdem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.