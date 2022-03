Bad Kleinen : Schreckschusswaffe führt zum Polizeieinsatz

Auf dem Bahnhof in Bad Kleinen beobachteten Reisende am Sonntagnachmittag einen Mann mit einem Revolver. Kurz darauf rückten mehrere Streifenwagen der Polizei an.

Bad Kleinen | Ein 40-Jähriger Mann sorgte am gestrigen Sonntag gegen 16:45 Uhr für einen Polizeieinsatz am Bahnhof von Bad Kleinen. Zuvor wurde er von Reisenden dabei beobachtet, wie er auf dem Bahnhofsgelände einen Revolver aus einem Rucksack zog. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen der Landespolizei vom Polizeihauptrevier Wismar sowie der Bundespolizei aus Sch...

