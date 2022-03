Wismar : Bahn legt Varianten für Tunnel-Sanierung vor

Muchtig und in baulich schlechtem Zustand ist der Durchgang unter den Bahnschienen in der Rostocker Straße in Wismar. Nun soll laut der Deutschen Bahn eine Lösung her.

Wismar | Die Fußgängerunterführung Rostocker Straße in Wismar ist erneut Thema zwischen Deutscher Bahn und der Stadtverwaltung. Das inzwischen marode Bauwerk war 1909 in nur drei Monaten errichtet worden. Nun sei es angesichts des Zustandes geboten, die Unterführung zu erneuern. Allein mit Instandhaltung könne der Durchgang nicht mehr dauerhaft betrie...

