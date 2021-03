Gadebusch : Bauhof startet Grünschnitt-Annahme früher

Für Einwohner aus dem Amtsbereich Gadebusch ist dieses Angebot auch weiterhin kostenlos.

Gadebusch | Darauf haben zahlreiche Einwohner des Amtsbereichs Gadebusch gewartet: Der Bauhof der Stadt Gadebusch startet früher als geplant mit der Grünschnitt-Annahme. Beginn ist am Sonnabend, 13. März. Dann können Einwohner des Amtsbereiches von 9 bis 12 Uhr kostenlos Grünschnitt in der Industriestraße abliefern sowie von der kommenden Woche an auch mittwochs ...

