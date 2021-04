Mühlen Eichsen : Baumpfleger und Tierärztin retten Waschbären-Familie

Aus einem Routineeinsatz für Baumpfleger bei Mühlen Eichsen wird plötzlich ein Umzug für eine Waschbären-Familie.

Mühlen Eichsen | Bei Baumfällarbeiten hat es in der Nähe von Mühlen Eichsen einen tierischen Zwischenfall mit glücklichem Ausgang gegeben. Dabei bewahrten Baumpfleger und die Tierärztin Katrin Ringelmann eine Waschbären-Familie vor dem Verlust ihrer Bleibe und organisierten in Windeseile einen in dieser Form wohl seltenen Umzug. Der Reihe nach. Zunächst war a...

