Wismarer Hafen : Behörden rechnen nach Sturm mit erhöhten Wasserständen

Nach dem Sturm dreht der Wind in der Nacht zu Dienstag und treibt das Wasser in die Wismarbucht.

Wismar | Nach den Sturm- und Orkantiefs der vergangenen Tage werden in Wismar erneut erhöhte Wasserstände erwartet. Der immer noch starke Wind soll den Vorhersagen zufolge in der Nacht auf Westnordwest drehen. Erhöhte Wasserstände am Dienstag Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt deshalb Dienstag vor Wasserständen von bis zu 90 Zentimet...

