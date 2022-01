Corona in Nordwestmecklenburg : Keine Expertise? Betreiber von Teststationen wehren sich gegen Vorwurf

Mit seiner Kritik an Corona-Schnelltest-Stationen ohne medizinisches Personal stößt Gabriel Halfmann bei anderen Betreibern auf Unverständnis.

Rehna/Wismar | Matthias Maack ist sauer. Und zwar so richtig. Der Zorn des Event-Unternehmers aus Rehna richtet sich auf eine Aussage von Gabriel Halfmann. Der Betreiber des vor Kurzem eröffneten Schnelltestzentrums im Mölliner Rauchhaus hatte sich gegenüber unserer Zeitung über einen Mangel an fachlicher Expertise bei den Abläufen in einigen Schnelltest-Standorten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.