Boltenhagen: Drogen im Straßenverkehr

21. Februar 2019, 10:20 Uhr

Am Mittwochabend, 22 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Grevesmühlen einen 22-jährigen Autofahrer in der Ortslage Boltenhagen. Im Verlauf der Maßnahme fielen den Beamten bei dem Mann Anzeichen, die auf einen möglichen Drogenkonsum schließen ließen, auf. Der sich anschließende Drogenvortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Amphetamin. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.