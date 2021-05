Ostseebad Boltenhagen : Kurdirektor hat ehrgeizige Ziele

Martin Burtzlaff absolviert nach freiwilliger Quarantäne ersten Arbeitstag im Ostseebad

Boltenhagen | Es ist bereits früher Abend, als Martin Burtzlaff am Montag das Kurzentrum des Ostseebades Boltenhagen hinter sich abschließt und Feierabend an seinem ersten offiziellen Arbeitstag macht. Der neue Kurdirektor ist zwar seit dem 1. Mai offiziell angestellt, hat sich nach seiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten (SVZ berichtete) Ende April aber in ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.