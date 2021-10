Nordwestmecklenburg : Brandschützer aus Gadebusch erhalten die Ehrenamtskarte MV

Mehr als 4000 Ehrenamtskarten sind bislang in MV verteilt worden. Ein Teil davon ging auch an die Feuerwehr Gadebusch. Sie kann künftig landesweit 450 Angebote nutzen.

Gadebusch | Sie retten Leben und sind ehrenamtlich an 365 Tagen im Jahr für andere da: Feuerwehrleute. Einige von ihnen sind nun ebenfalls mit der Ehrenamtskarte MV ausgestattet worden und können künftig zum Beispiel Vergünstigungen beim Eintrittspreis in Museen und Rabatte bei Unternehmen und Theatervorstellungen in MV nutzen. Bislang 639 Anträge in Nordwestm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.