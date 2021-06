Bundestagswahl 2021 : Direktkandidaten wollen mit Themen punkten

Grüne stellen Krankenschwester Claudia Tamm und Familienvater Martin Mölau als Bewerber für den Bundestag auf.

Wismar | Dass Claudia Tamm aus Wismar und Martin Mölau aus Kritzow bei Wismar dem nächsten Bundestag angehören, ist nicht sehr wahrscheinlich. Doch die 53-jährige Krankenschwester und der 33-jährige Industriekaufmann und Familienvater treten in den beiden Wahlkreisen Westmecklenburgs als Direktkandidaten für Bündnis 90 / Die Grünen an, um ihre Herzensthemen in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.