Rehna : Bürger können künftig wieder ohne Terminabsprache ins Amt

Besucherregelungen werden erstmals seit Monaten wieder ein Stück weit gelockert. Die Maskenpflicht bleibt aber bestehen.

Rehna | Erstmals seit Monaten können Bürger im Amt Rehna künftig an zwei Tagen in der Woche wieder ihre Anliegen ohne vorherige Terminabsprache erledigen. Das kündigte die Amtsverwaltung an. Nach deren Angaben wird dies ab dem 19. August an dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr möglich sein. Darüber hinaus soll ein...

