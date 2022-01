Kommunalpolitik : Bürgerschaft in Wismar wählt neuen Präsidenten

Nach einer außerordentlichen Sitzung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar einen neuen Präsidenten. Sigfried Rakow (CDU) war erst am Montag von seiner Fraktion nominiert worden.

Wismar | Am Ende ging alles ganz schnell. Nachdem der Kandidat der größten Fraktion in der Wismarer Bürgerschaft im November als einzig Nominierter gescheitert war, stand der neue Bürgerschaftspräsident nach nicht einmal einer halben Stunde fest. Mit zwölf von 34 Stimmen wählten die Mitglieder Sigfried Rakow (CDU) in das Amt. Rakow war erst zu Beginn de...

