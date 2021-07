Gadebusch : Cornelia Kreißig zeigt Acrylbilder und Schmuck

Goldschmiedin aus Sachsen stellt ihre Werke vom 30. Juli bis zum 2. Oktober im Gadebuscher Museum aus.

Gadebusch | Cornelia Kreißig liebt den Sand und die Wellen. „Ich bin ein absolutes Ostseekind und komme fast jeden Monat nach Mecklenburg“, sagte die 49-Jährige aus Ebersbach in Sachsen, einer Kleinstadt an der Grenze zu Tschechien. „Schließlich war mein Ururgroßvater Zollmeister in Warnemünde.“ Die Liebe zur Küste spiegelt sich auch in vielen Acrylbildern wider,...

