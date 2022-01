Corona in Nordwestmecklenburg : 196 Neuinfektionen: Landkreis übersteigt erstmals 500er-Inzidenz

196 Neuinfektionen und einen Todesfall meldet der Landkreis für Donnerstag. Damit klettert die Infektionsinzidenz auf 549,5 – die höchste in MV.

Wismar | Erstmals steigt die Infektionsinzidenz im Landkreis Nordwestmecklenburg über die Marke von 500. Sie liegt am am Donnerstag bei 549,5. Der Landkreis meldet einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid19 und 196 Neuinfektionen. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt leicht auf nun 2,5 und der Faktor ITS-Auslastung liegt bei 12,4 Prozent. Die Einstufung No...

