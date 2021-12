Test von Donnerstag an möglich : Corona-Testzentrum eröffnet in Gadebusch

Im Saal der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch eröffnet am Donnerstag ein Corona-Testzentrum. Vier Mal in der Woche werden dort Schnelltests durchgeführt.

Gadebusch | Dort, wo am Mittwoch noch zig Menschen Schlange standen für eine Impfung gegen das Corona-Virus, wird von Donnerstag an auf das Virus getestet. Im Saal der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch eröffnet das Deutsche Rote Kreuz Nordwestmecklenburg (DRK) am 16. Dezember 2021 ein Testzentrum. „Wir sind zunächst mit zwei Testern hier“, erklärte Floria...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.