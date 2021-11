Corona-Vorsorge : Neue Besuchsregeln im Klinikum Wismar

Angesichts der steigenden Corona-Infektionen erhöht das Sana Hanse Klinikum Wismar für Auflagen für Besucher.

Wismar | Schärfere Besuchsregeln im Sana Hanse-Klinikum Wismar: Im Krankenhaus gelten ab sofort neue Zugangsregeln, teilte die Einrichtung am Freitag mit. Danach darf jeder Patient täglich nur einen, vorab für die Dauer des Klinikaufenthalts festgelegten, Besucher empfangen, heißt es in der Mitteilung. In Einzelfällen wie beispielsweise bei schwerstkranken Pat...

