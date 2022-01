Pandemie : Corona-Welle bricht über Schulen in Nordwestmecklenburg herein

Die hochansteckende Omikron-Variante breitet sich auch in den Schulen in Nordwestmecklenburg aus.

Gadebusch | Von der Corona-Welle werden offenbar auch immer mehr Schulen in Nordwestmecklenburg erfasst. Vor allem viele Grundschüler müssen in Quarantäne. So gibt es in der Regionalen Schule mit Grundschule Lützow Klassen, in denen nahezu jeder zweiter Grundschüler momentan fehlt, weil er erkrankt ist oder sich in Quarantäne befindet. Zur Sache Nach Anga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.