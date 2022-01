Kino in Wismar : Das Cinestar öffnet am Sonnabend wieder

Bei der Wiederöffnung des Kinos in Wismar am 15. Januar gilt für Besucher die 2Gplus-Regel.

Wismar | Das Cinestar Wismar öffnet am 15. Januar um 14 Uhr wieder mit der ersten Vorstellung. Darüber informieren die Betreiber. Neu im Programm ist am Sonnabend der Film „Scream“. Am Sonntag, 16.Januar, wird der Film „SING 2“ als Vorpremiere gezeigt. Bei der Wiederöffnung gilt die 2Gplus-Regel, informiert Cinestar. Um für die Gäste einen angenehmen und entsp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.