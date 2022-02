Umweltfrevel bei Passow : Das stinkt zum Himmel: Toilette landet in der Natur

Auf freiwillige Helfer von Frühjahrsputzaktionen könnte in den nächsten Wochen jede Menge Arbeit zukommen. Denn immer mehr Müll und sonstiger Unrat wird in Wäldern, Hecken und an Straßenrändern entdeckt.

Passow | Nach dem Fund von 30 Autoreifen bei Dragun und Duschwänden bei Reinhardtsdorf ist im Amtsbereich Gadebusch ein weiterer Fall der illegalen Müllentsorgung bekannt geworden. Und dieser Fund stinkt quasi zum Himmel. Denn es handelt sich um ein altes WC samt Sitz und Deckel. Lesen Sie auch: Illegal entsorgte Duschwände sorgen für Ärger in Gadebusch Ill...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.