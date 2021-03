Petrikirche Demern : Italienische Orgelklänge am Palmsonntag

Giulia Corvaglia und Fabio Paiano gestalten den Gottesdienst am 28. März in der Petrikirche mit einem ganz besonderen musikalischen Programm.

Demern | Einen Musikgottesdienst gibt es am Palmsonntag, 28. März, in der Petrikirche in Demern. Los geht es um 18 Uhr. Für die Musik sorgen Giulia Corvaglia und Fabio Paiano. Sie wollen zeitgenössische italienische Lieder zweistimmig singen und abwechselnd auf der Orgel spielen. „Die Gemeinde wird den Text mit der Übersetzung bekommen, um die Lieder besser zu...

