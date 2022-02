Kundgebung in Wismar : Aufruf zur Friedensdemo und Solidarität mit der Ukraine

Russland hat einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. In Wismar rufen Parteien für Sonnabend zu einer Demonstration für Frieden in Europa auf.

Wismar | Unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine – Für Frieden in Europa und eine humanitäre Flüchtlingspolitik“ soll am Sonnabend, 26. Februar, eine Demonstration auf dem Wismarer Marktplatz stattfinden. Dazu rufen die Kreisverbände von SPD, Die Linke, Bündnis 90/ Die Grünen, CDU und FDP in Nordwestmecklenburg auf. Mehr zum Hintergrund: Nato aktiviert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.