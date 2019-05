Spurensuche in Gadebusch : Mutti, wie war das damals?

Gadebuscher Zehntklässler warfen einen Blick in die Vergangenheit der beiden deutschen Staaten

von Tina Wollenschläger

28. Mai 2019, 05:00 Uhr

Gerade mal 36 Kilometer entfernt von der ehemaligen innerdeutschen Grenze liegt das Gadebuscher Gymnasium. 30 Jahre ist es nun her, dass diese Grenze fiel. Im täglichen Leben der Schüler spielt dies keine Rolle. Das ist Vergangenheit – Geschichte. Doch ist das wirklich so?

Deutsch-deutsche Spurensuche

„Die deutsche Teilung betrifft uns auch heute noch“, sagt Annalena Klug. „Zwar waren wir damals noch nicht geboren, aber sie ist immer noch in den Köpfen unserer Eltern und Großeltern. Das macht sie zu einem Teil unserer Geschichte.“ Trist soll sie gewesen sein und farblos, die DDR – ihr Ruf nicht der beste. „Das stimmt gar nicht“, weiß die Schülerin jetzt. Es gibt viele verschiedene Sichtweisen auf diese Zeit. Das sei so als hätte der „Micha den Farbfilm vergessen“, ohne den die Erinnerungen nicht bunt sind, nur schwarz-weiß oder grau. Und deswegen schallte genau dieser Song von Nina Hagen durch das Foyer des Gadebuscher Gymnasiums an dem Abend als Annalena und ihre Mitschüler ihre Arbeiten zum Thema „Deutsch-deutsche Spurensuche“ präsentierten.

„Wir graben in der Vergangenheit, um es in der Zukunft besser zu machen“, erklärte Schuleiter Ingolf Litzner in seiner Eröffnungsrede. „In unserer Gesellschaft ist Freiheit selbstverständlich – wir sollten uns gewiss sein, dass das nicht immer so war.“

Doch wie war das im Osten? Wie im Westen? Wie lebte, arbeitete und reiste man? Was erzählen Gebrauchsgegenstände oder Erinnerungsstücke? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Zehntklässler über Wochen. Dabei kamen nicht nur Eltern, Großeltern und Lehrer als Zeitzeugen zu Wort, sondern auch Außenstehende: Der Berliner Musiker Stephan Krawczyk berichtete über die Repressalien, die er in der DDR erlebte. Bei einem Besuch in Schlagsdorf kamen die Schüler mit dem Leiter Dr. Andreas Wagner ins Gespräch, während dieser durch das Grenzhus und seine Außenanlagen führte.

Trockene Theorie belebt

All diese Dialoge belebten die trockene Theorie der Geschichtsstunde, was die Zehntklässler kreativ umsetzten. „In diesem Jahr ist das Projekt größer geworden als in den vergangenen drei Jahren“, sagt Musiklehrerin Susanne Achsnik. Musik, Sozialkunde, Philosophie, Geschichte, Geografie und erstmalig Film wurden als Werkstätten angeboten.

„Ich bin überrascht, mit welcher Kreativität und Begeisterung die Schüler an die Sache rangegangen sind, Requisiten gebaut und gebastelt haben“, sagt Andreas Grimm von der Filmwerkstatt Wismar. „Da lohnt sich doch der Blick in die Vergangenheit.“

Westpaket nach Omas Anweisungen

Alina Bendlin und Paula Schönfeldt packten ein Westpaket nach Omas Anweisungen, angefüllt mit Köstlichkeiten wie Kaffee, Kakao und Schokolade. Oben auf der Wunschliste standen „nach Oma“ aber auch ganz klar Seidenstrümpfe und -blusen, sowie Markencremes. Dabei war den Schülerinnen wichtig, mit gängigen Vorurteilen aufzuräumen, wie „von wegen die Ossis hatten keinen Zucker gehabt und so“. Übrigens: Auch Ossis haben Carepakete in den Westen geschickt.

Die Gäste konnten sich an leckeren Ostgerichten laben, aus dem eigens für den Abend kreierten „Kochbuch des Wostens“, wie Klütersuppe oder Jägerschnitzel mit Tomatensoße und zum Nachtisch natürlich Kalter Hund.

„Mitmachen mussten wir alle, das ist ja ein Schulprojekt“, sagt Jon Gockel. „Nach einer gewissen Zeit war es aber so interessant, dass alle nur noch darüber geredet haben.“ Die Erfahrung mit fremden Erinnerungen umzugehen und diese aufzuarbeiten, fand der Schüler besonders spannend.

Unterstützung durch das Grenzhus-Projekt

Unterstützung erfuhren die 100 Zehntklässler von acht Lehrkräften und von der Mitinitiatorin des Grenzhus-Projektes, der Künstlerin Renate Schürmeyer, die ihre Erfahrungen in der künstlerischen Bearbeitung der Vergangenheit weitergab.

„Kulturelle Selbst- und Fremdwahrnehmung spielt immer noch eine große Rolle zwischen Ost- und Westdeutschen, das haben die Schüler erkannt. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass sich die Schule für solche Freiräume öffnet“, betont Dr. Andreas Wagner.

Die Exponate sollen noch in diesem Jahr in den Ausstellungsräumen des Grenzhus Schlagsdorf gezeigt werden.