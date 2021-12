Gedanken zum Advent : Darum wurde „O du fröhliche, o du selige“ früher zu Ostern gesungen

Das bekannte Lied erklang früher ebenfalls zu Pfingsten. Heute erzählt es von drei Kindern, die sich über die Weihnachtsgeschichte unterhalten.

Gadebusch | Das Wort „Advent“ kommt aus dem lateinischen „Adventus“ und steht für Ankunft. In dieser Zeit bereiten sich die Christen auf die Ankunft Jesu in der Welt vor. Die Adventszeit beginnt am vierten Sonntag vor dem 25. Dezember und markiert den Beginn des neuen Kirchenjahres. Zeit der Hoffnung Advent ist die Zeit der Vorfreude, Hoffnung und gespannte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.