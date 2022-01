Sankt-Laurentiuskirche : Winzer-Orgel in Schönberg wird 175 Jahre alt

Zum Geburtstag der Winzer-Orgel in der Sankt-Laurentiuskirche in Schönberg lädt die Kirchengemeinde am 5. Februar zur musikalischen Andacht ein.

Schönberg | Bald gibt es in der Sankt Laurentiuskirche in Schönberg etwas zu feiern: In diesem Jahr wird Winzer-Orgel wird 175 Jahre alt. Zu diesem Anlass lädt die Kirchengemeinde Schönberg am 5. Februar um 18 Uhr zu einer musikalischen Andacht mit dem Kirchenmusikdirektor Christoph Minke ein. Die Winzer Orgel Entsprechend dem Alter wird zum Geburtstag a...

