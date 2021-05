Herrentag im Kreis : Die großen Herrentags-Sausen bleiben aus

Das Regenwetter und die Corona-Auflagen zu Christi Himmelfahrt sorgten für leere Straßen und wenig Einsätze für die Polizei.

Gadebusch | Der Bollerwagen voll mit kühlen Getränken, laute Musik aus den Boxen und dazu gelöste Stimmung. Vielleicht auch eine Fahrradtour mit den Freunden oder ein gemütliches Beisammensitzen in einem Restaurant unter der Maisonne. Wenn an den Herrentag gedacht wird, bestimmen normalerweise diese Szenen den Tag. Doch was ist in dieser Zeiten schon noch normal?...

