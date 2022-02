Diesel und Benzin teuer wie nie : Facebook-Nutzer machen Politik für hohe Spritpreise verantwortlich

Für Benzin und Diesel müssen Autofahrer immer tiefer in die Tasche greifen. Manche lassen ihren Unmut an den Tankstellen-Mitarbeitern aus. Auch das ist in den sozialen Medien Thema.

Gadebusch | Für die einen liegt das Problem in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.