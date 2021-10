Isolator X : Digitaler Kunstsalon in Plüschow findet zum achten mal statt

Die Künstler Felix Fugenzahn und Matthäus Straßenburg werden ihre gemeinsame, interdisziplinäre Arbeit während der zweistündigen Veranstaltung präsentieren.

Plüschow | Alle drei Wochen wird auf dem Schloss Plüchow eine künstlerische Position, eine Persönlichkeit und ein Werk vorgestellt. So das Konzept der so genannten Digitalen Kunstsalons, die seit einiger Zeit regelmäßig in der Örtlichkeit stattfinden. Weiterlesen: Nicht die Seele auffressen lassen Am 22. Oktober, um 19 Uhr, ist es nun wieder soweit. Unter ...

