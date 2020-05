Dorf Mecklenburg: Unbekannte zünden Bänke an

von svz.de

25. Mai 2020, 14:03 Uhr

Am 23. Mai, 22:40 Uhr, wurde die Polizei in Wismar über ein Feuer in Dorf Mecklenburg am Fußweg zwischen dem Stadtweg und dem Rosenthaler Weg in Karow informiert. Als eine Streife des Polizeihauptrevieres vor Ort eintraf, hatte die Feuerwehr zwei Sitzbänke und einen Tisch aus Kunststoff, die in voller Ausdehnung brannten, bereits gelöscht. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Aschehaufen, der darauf schließen ließ, dass dort Personen ein Lagerfeuer gemacht hatten. Die Beamten untersuchten den Tatort und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841/203 0 zu melden.