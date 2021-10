Dorfstraße in Stove : Landschaftsplanerin will Linden-Allee bei Sanierung erhalten

Die marode Dorfstraße in Stove bringt die Anwohner um den Schlaf. Deswegen soll die Trasse im Ortsteil von Carlow saniert werden. Unklar ist bisher: Muss die Linden-Allee an dieser Stelle weichen?

Stove/ Carlow | Kurz vor halb vier am Nachmittag in Stove. Willi Heick steht an der Dorfstraße, blickt den vorbeifahrenden Autos hinterher. Vier 40-Tonner in knapp drei Minuten rumpeln über die marode Straße. Das Gespräch unterbrechen wir für den Moment. Kein Wort ist zu verstehen. „Die leeren klappern, die vollen nicht so“, sagt Heick und schürzt die Lippen. Prag...

