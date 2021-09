Straßenflohmarkt : Nach der Wahl auf dem Flohmarkt in Krembz stöbern

Drei Frauen aus Krembz organisieren einen Straßenflohmarkt am Wahlsonntag.

Krembz | Kuchen, Tombola für Kinder und ein kleiner Flohmarkt: Rebekka Jost, Britta Baumgart und Iris Henning haben in Krembz aufgerufen, am Wahlsonntag all Jenes vor der Tür anzubieten, dass gut erhalten, aber nicht mehr gebraucht wird. Der Straßenflohmarkt von 14 bis 17 Uhr ist die erste gemeinsame Aktion der drei Frauen. Sie wollen auch in Zukunft das Dorfl...

