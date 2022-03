Abriss für Investition : Ehemalige Krippe in Gadebusch wird dem Erdboden gleichgemacht

Wo einst Kinder mit Spielzeugbaggern umherwuselten, sind nun echte Profis am Werk. Denn in Gadebusch wird mit schwerer Technik ein ehemaliges Krippen-Gebäude abgerissen. Es wird Platz für Neues geschaffen.

Gadebusch | Staub wird in Gadebusch aufgewirbelt. Denn seit Montag, 28. März, fällt am Amtsbauhof ein ehemaliges Krippengebäude dem Abrissbagger zum Opfer. Meter um Meter frisst sich die Baumaschine in das Gebäude, das seit Jahren leer stand und zu einem Schandfleck wurde. Auch interessant: Vorentwurf für neues Polizeigebäude und Supermärkte steht Die Schwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.