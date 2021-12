Nordwestmecklenburg : Ein Bürgerbüro des Landkreises macht zwischen Feiertagen dicht

Für unaufschiebbare Angelegenheiten gibt es dennoch eine Kontaktmöglichkeit

Wismar | Das Bürgerbüro der Kreisverwaltung am Standort Wismar in der Rostocker Straße 76 ist vom 27. bis 30. Dezember geschlossen. Nach Angaben des Landkreises bestehe aber für unaufschiebbare Angelegenheiten an diesen Tagen weiterhin die Möglichkeit, das Bürgerbüro in der Malzfabrik in Grevesmühlen aufzusuchen. Dieses habe regulär geöffnet: Montag von 8 bis ...

