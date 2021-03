Grevenstein : Kleinbus ging in Flammen auf

In Nordwestmecklenburg mussten Feuerwehrleute heute früh zu einem Brand ausrücken.

Grevenstein | Ein Kleinbus bei Grevenstein ging in Flammen auf Mehr als 20 Feuerwehrleute haben einen Fahrzeugbrand zwischen Grevenstein und Rankendorf im Landkreis Nordwestmecklenburg bekämpft. Dort war am Donnerstag kurz nach 1 Uhr morgens ein Kleinbus in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Feuerwehren aus Roggenstorf, Börzow, ...

