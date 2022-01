Interview mit dem Projektleiter : Baustart für Einkaufszentrum in Gadebusch ist Mitte dieses Jahres

In Gadebusch soll in der Johann-Stelling-Straße ein neues Einkaufszentrum entstehen. Im Interview erzählt Projektleiter Jens Korten, wann mit einer Fertigstellung zu rechnen ist und welches Angebot die Kunden erwartet.

Gadebusch | Abriss und Neubau stehen für ein neues Einkaufszentrum in der Johann-Stelling-Straße in Gadebusch an. Der neue Investor, die Pro Bade Group mit Sitz im niedersächsischen Wunstorf, steckt mitten in den Planungen. Die Gadebuscher selbst haben große Erwartungen an das neue Zentrum. Wir haben mit Projektleiter Jens Korten gesprochen. Wie weit ist der P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.