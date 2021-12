E-Mobilität : Gadebusch erhält mehr Schnellladeinfrastruktur für E-Autos

Im Gewerbegebiet an der B104 finden Fahrer von E-Autos beim Hagebaumarkt in Gadebusch einen weiteren Ladestandort. Je nach Aufnahmeleistung des Fahrzeuges dauert das Tanken dann nur zehn Minuten.

Gadebusch | Der Energiekonzern EnBW hat in Gadebusch einen weiteren Ladestandort für Elektroautos geschaffen. Im Gewerbegebiet an der B104 kann beim Hagebaumarkt in nur zehn Minuten Strom für eine Reichweite von 100 Kilometern getankt werden – je nach Aufnahmeleistung des Fahrzeugs. Mit einer Leistung von 150 Kilowatt fließt dort laut EnBW Ökostrom durch alle ...

