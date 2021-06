Tierischer Nachwuchs : Ente Emma zeigt flauschigen Küken den Gadebuscher Burgsee

Wenige Wochen nachdem bereits Schwanenküken am Burgsee geschlüpft waren, bekamen nun auch Wildenten Nachwuchs.

Gadebusch | Eine Stockenten-Familie hat in Gadebusch Nachwuchs erhalten und zieht zwei Küken am Burgsee groß. Die Wasservögel und deren Nachwuchs könnten somit in den nächsten Tagen zu einer kleinen, tierischen Attraktion werden. Denn inzwischen erobern die flauschigen Entenküken das Gewässer und ziehen mit Entenmutter Emma dort ihre Kreise. Im Lauf der nächst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.