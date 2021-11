Nordwestmecklenburg : Erneut Geflügelpest in Nordwestmecklenburg

Landkreis richtet Sperrbezirk sowie Überwachungszone ein und mahnt zur Einhaltung der Vorschriften

Hohenkirchen | Alarmstufe rot in Nordwestmecklenburg: In einer privaten Geflügelhaltung in der Gemeinde Hohenkirchen im Ortsteil Alt Jassewitz wurde am heutigen Montag der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt. In dem Bestand eines privaten Halters mit 17 Hühnern, 28 Enten und zwei Gänsen waren in den letzten Tagen zehn Enten und eine Gans verendet. Auf dem...

