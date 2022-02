Gadebusch : Erste Vorboten für den Frühling

Es ist zwar erst Anfang Februar, aber schon jetzt blühen unter anderem Weidenkätzchen.

Gadebusch | In Nordwestmecklenburg werden erste Vorboten für das Frühjahr sichtbar. Dazu zählen auch diese Weidenkätzchen, die in der Nähe der Heinrich-Heine-Straße in Gadebusch zu sehen sind. Auf sie fliegen im Frühjahr übrigens nicht nur Bienen, sondern auch andere Insekten ab. Dazu zählen unter anderem die Schmetterlingsarten Tagpfauenauge und Kleiner Fuchs. ...

