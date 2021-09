Baustart für Gewerbegebiet : Wismar und Hornstorf: Gemeinsames Millionen-Projekt startet

Die Hansestadt Wismar und die Gemeinde Hornstorf haben in 18 Jahren ein gemeinsames Gewerbegebiet entwickelt und investieren jeweils rund 20 Millionen Euro. Nun ist Baustart.

Wismar/Hornstorf | Gelöste Stimmung an einer langen Kaffeetafel in einem Landgasthof an der B105 zwischen Wismar und Hornstorf. Nach mehr als 18 Jahren Planung nun der Startschuss für ein 40 Millionen Euro teures Projekt: das gemeinsame Großgewerbegebiet Kritzowburg/ Hornstorf. Ein Hindernislauf sei das gewesen, fasste Hornstorfs Bürgermeister Andreas Treuman...

