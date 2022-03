Neue Mitglieder gesucht : Eschenhof Groß Rünz startet in die neue Gartensaison

Zum Saisonauftakt ist der Bio-Hof auf der Suche nach neuen Mitgliedern und startet mit den ersten kleineren Veranstaltungen zum Thema Permakultur.

Groß Rünz | Behutsam zupft Nicole Bowe an einem der kleinen grünen Setzlinge. „Das sind Dicke Bohnen“, erklärt sie und streift weiter durch das Gewächshaus, vorbei an Knoblauch-Setzlingen, Spinat, Tomaten, Feldsalat und zwei Feigenbäumen, deren Kronen bereits die Decke des „Folientunnels“ erreichen. Eschenhof startet in die Gartensaison Dort drinnen sind si...

