Mühlen Eichsen : ECC feiert Fasching wegen Corona im Netz

Neue und alte Auftritte stehen täglich auf Facebook und Instagram. Einmalige Überraschung folgt am Donnerstag

Mühlen Eichsen | Carneval wird auch dieses Jahr in Mühlen Eichsen gefeiert. Das zwar nicht wie gewohnt in der Sporthalle, dafür aber im Netz. Acht Tage lang versorgt der Verein seine Fans täglich mit einem neuen Unterhaltungsprogramm. Teilweise sind die Choreografien ex...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.