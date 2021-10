Imbiss an der B104 : Neue Feldküche in Gadebusch bietet Hausmannskost an

Gastwirt David Bühring baut sich in der Münzstadt ein zweites Standbein auf.

Gadebusch | So etwas gab es in Gadebusch noch nie: eine Feldküche. Von montags bis sonnabends bietet Gastwirt David Bühring in seinem Grillwagen an der B104 Hausmannskost an. Die Bratwürste brutzeln auf dem Grill, in einer Gulaschkanone köchelt Szegediner Gulasch. Schon am ersten Tag war gegen 15 Uhr alles ausverkauft. „Damit hatte ich überhaupt nicht gerechne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.