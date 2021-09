Projekt „FerienLeseLust“ : Zaubershow und Urkunden bei der Abschlussparty in der Bibliothek

104 Bücher haben die 45 Kinder und Jugendlichen des Leseclubs in den Sommerferien gelesen.

Gadebusch | Der Geruch von frischem Popcorn in der Luft, laut lachende und klatschende Kinder, ein Auftritt eines Zauberers und am Ende gingen alle mit einer Urkunde nach Hause. Zu behaupten, dass einiges geboten wurde in der Stadtbibliothek wäre fast untertrieben. 45 Kinder kamen zu der Sommer-Lese-Party zusammen und feierten gemeinsam den Abschluss der „FerienL...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.