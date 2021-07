Nordwestmecklenburg : Feuerwehren beseitigen Schäden nach Unwetter

Ein Unwetter mit Gewitter, starken Regenfällen und Sturmböen hat am Sonntagabend mehrere Feuerwehren auf den Plan gerufen.

Hanstorf | Die Feuerwehrleute waren beispielsweise zwischen Tramm und Hanstorf in der Nähe von Dassow gefordert. Dort war am Sonntagabend ein Baum auf eine Straße gekracht, so dass es dort kein Durchkommen mehr gab. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Helfer griffen zu Kettensägen und Besen und räumten die Fahrbahn. Vor Ort waren Feuerwehrleute aus Mallen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.