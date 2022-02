Nordwestmecklenburg : Feuerwehren rüsten auf und erhalten Fahrzeuge aus Österreich

16 Tragkraftspritzenfahrzeuge werden an diesem Wochenende in Malchow übergeben. Freude unter anderem in Bad Kleinen, Kalkhorst und Veelböken.

Veelböken | Feuerwehrleute aus mehreren Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern haben am Wochenende nur ein Ziel: Malchow. Denn an der dortigen Landesfeuerwehrschule werden am Sonnabend, 5. Februar, 16 neue Einsatzfahrzeuge übergeben. Jedes von ihnen hat einen Anschaffungspreis von rund 160.000 Euro und verfügt bereits über eine feuerwehrspezifische Ausstattung und A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.