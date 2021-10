Bildung : Fische im Hörsaal der Hochschule Wismar

Am Freitag beginnt das neue Studienjahr der KinderUni

Wismar | Unter Wasser begeben sich die Studenten der KinderUni zum Auftakt des neuen Studienjahres. Dabei will der Dozent Dr. Kilian Neubert gemeinsam mit den wissbegierigen 8- bis 12-Jährigen die Frage beantworten, ob Fische trinken müssen. Die beiden Vorlesungen am 29. Oktober finden nach einjährigem Online-Modus erstmals wieder in Präsenz-Form statt. Zwinge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.