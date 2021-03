Nordwestmecklenburg : Bürgermeister wegen Fördermittel-Skandal total stinkig

Weil der Landkreis Fördermittel für Radweg-Reparaturen nicht abgerufen hat, fordern betroffene Kommunen Konsequenzen

Wismar/Blowatz/Boiensdorf | Knapp 330000 Euro einfach so weg. In den Sand gesetzt. Vergessen. Nachdem bekannt wurde, dass der Nordwest-Landkreis es versäumt hatte, für das Jahr 2020 bereits bewilligte Landesmittel aus einem Förderprogramm des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung zur Erhaltung des Ostseeküsten-Radwegs in Nordwestmecklenburg abzurufen, melde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.