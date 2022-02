Nach Unwetter kommen Schädlinge : Forstarbeiter in Nordwestmecklenburg kämpfen sich durch Sturmschäden

Doch nach Tief „Nadia“ lauert nun mit dem Borkenkäfer die nächste Herausforderung.

Dragun | Lautstark, ohrenbetäubend und pausenlos fressen Kettensägen sich kreischend durch das Draguner Holz. Meter für Meter kämpfen sich erfahrene Forstarbeiter an den vielen am Boden liegenden Baumstämmen entlang. Entwurzelt die meisten, in mehreren Metern Höhe weggeknickt die anderen. Alle Bäume sind Opfer des Sturms „Nadia“, der vor zehn Tagen über Nordwe...

