Solidarität mit der Ukraine : Friedensgebete in der Rehnaer und Schlagsdorfer Kirche

Am Mittwoch, 9. März, können Rehnaer wieder Kerzen in der Kirche entzünden und Pastor Andreas Ortlieb zuhören. Auch in Schlagsdorf findet ein Friedensgebet statt.

Rehna | In der Klosterkirche Rehna wird es angesichts des Ukraine-Krieges erneut ein Friedensgebet geben. Das kündigte Pastor Andreas Ortlieb an. Nach seinen Angaben beginnt das Friedensgebt am Mittwoch, 9. März, um 18 Uhr. Auch interessant: Helfer sind überwältigt vom Spenden-Marathon in Schlagsdorf Auch in Gadebusch und Schlagsdorf sollen Friedensgebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.